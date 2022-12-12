Зеленский: Враг не отказался от тактики террора. Он готовится к новым массированным атакам

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к нации отметил, что отсутствие массированных атак россиян в это время не означает, что враг отказался от тактики террора. Просто готовится к новой волне.

"Мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг к ним готовится и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты... Это последняя надежда террористов...

Пока у них есть ракеты, – а они еще у России есть, – пожалуйста, воспринимайте серьезно все предупреждения от украинского военного командования, от наших Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги. На всех уровнях должны быть готовы к любым враждебным намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму", – сказал глава государства.