Зеленский: Враг не отказался от тактики террора. Он готовится к новым массированным атакам
Вечернее обращение главы государства
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к нации отметил, что отсутствие массированных атак россиян в это время не означает, что враг отказался от тактики террора. Просто готовится к новой волне.
"Мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг к ним готовится и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты... Это последняя надежда террористов...
Пока у них есть ракеты, – а они еще у России есть, – пожалуйста, воспринимайте серьезно все предупреждения от украинского военного командования, от наших Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги. На всех уровнях должны быть готовы к любым враждебным намерениям. И сделаем все, чтобы пройти эту зиму", – сказал глава государства.
Также Зеленский в очередной раз поблагодарил защитников и защитниц Украины:
"Я благодарю всех, кто помогает Украине! Спасибо каждому и каждой, кто работает ради нашей победы! Слава всем, кто воюет за независимость! Вечная память каждому украинцу, чью жизнь унесла эта война!
Слава Украине!".
Смотрите полное видеообращение главы государства.
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