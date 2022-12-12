Страны G7 создадут межведомственную Координационную платформу доноров для восстановления Украины

Страны Большой семерки (G7) заявляют о намерениях создать межведомственную Координационную платформу доноров для финансирования восстановительных работ и реформ в Украине.

"Мы твердо поддерживаем усилия по обеспечению немедленной финансовой стабильности Украины и ее восстановлению и реконструкции в направлении устойчивого, успешного и демократического будущего в соответствии с ее европейским путем... С целью поддержки ремонта, восстановления и реконструкции Украины вместе с Украиной и нашими международными партнерами и в тесном сотрудничестве с соответствующими международными организациями и международными финансовыми институтами мы создадим межведомственную Координационную платформу доноров", - говорится в заявлении лидеров стран G7, опубликованном на сайте Белого дома после онлайн-консультаций в понедельник. Содержание заявления приводит информационное агентство Интерфакс-Украина.

В документе говорится, что с помощью этой платформы страны G7 будут координировать действующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки… координировать дальнейшее международное финансирование и экспертизу, а также поощрять программу реформ Украины, а также рост частного сектора.

Также лидеры стран G7 заявляют о намерении создать Секретариат такой платформы. "Каждый из нас назначит высокопоставленного представителя правительства по надзору за созданием платформы и текущей координацией и попросит их собраться как можно скорее в январе 2023-го года", - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня на саммите G7 в своем онлайн-выступлении президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию вывести войска из Украины на Рождество, продемонстрировав тем самым свое реальное намерение к миру.