Анчелотти возглавит Бразилию, Ребров национальную сборную, а Петраков – молодежку. Главные новости за 12 декабря

Украинский специалист Андрей Шевченко стал одним из кандидатов на должность главного тренера польской национальной команды. Президент польского футбольного союза Цезарий Кулеша не заинтересован в том, чтобы на этом посту остался Чеслав Михневич. Одним из приоритетных вариантов в кулуарах называют Шевченко. В феврале 2022-го он уже мог возглавить Польшу, однако тогда выбор пал на Михневича.

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик будет приоритетной целью "Арсенала" во время зимнего трансферного окна. По информации британских инсайдеров, стороны еще не вышли на договоренности, однако переговоры продолжаются. "Горняки" оценивают своего лидера в 100 млн евро, однако не исключено, что согласятся на более низкую сумму. К слову, отказался от возможного трансфера Мудрика "Ньюкасл": "сороки" считают цену на украинца завышенной.

Украинские инсайдеры утверждают, что в Доме футбола могут закрутить тренерскую карусель как раз в стиле нынешнего вождя УАФ. Сергей Ребров на новый отборочный цикл все-таки может принять национальную сборную Украины. Нынешний наставник главной команды страны без работы не останется и перейдет в должность главкома украинской молодежки. Но для этого необходимо, чтобы сбылись слухи о назначении Ротаня в "Александрию" . Напомним, что летом 2023 наша молодежная сборная будет стартовать в финальной части Евро-2023.

Львовская табачная фабрика, совладельцем которой является почетный президент "Руха" Григорий Козловский, будет судиться с президентом "Ингульца", Александром Поворознюком. Львовская сторона возмущена заявлениями Поворознюка о якобы уклонении компании от уплаты налогов в бюджет Украины. Напомним, что ранее петровский агромагнат назвал Козловского "крысой" и заявил, что его табачная фабрика за два года не уплатила налогов на 36 миллиардов гривен.

Новость сама по себе неожиданная, но добавляет ей перца и то, что переговоры с Карло Анчелотти начались еще до старта Чемпионата мира в Катаре. Папа Карло уже дал свое согласие встать у руля сборной Бразилии, однако хочет доработать до конца контракт с "Реалом". Бразильской стороне придется выплатить "королевскому клубу" компенсацию, а также найти временного рулевого на спарринги весной 2023-го. К слову, еще один представитель тренерского корпуса на ЧМ-2022, Гарет Саутгейт, также в ближайшее время может лишиться работы. На его должность во главе сборной Англии есть четыре кандидата.

Состояние здоровья Короля футбола улучшилось, пишет бразильская пресса. Улучшается его общее состояние, особенно это касается респираторной инфекции. Однако на данный момент прогнозов о выписке легендарного футболиста из больницы все еще нет. Напомним, что Пеле находится в больнице с 29 ноября.

Украинская молодежка продолжает побеждать на ЧМ-2023 в дивизионе ІВ. Второй жертвой нашей команды стали хозяева группы, Польша, которую удалось одолеть 5:2. После двух туров "желто-синие" единственные, кто еще не терял очков. 14 декабря состоится поединок против Эстонии, которая сейчас замыкает группу. Из шести участников в дивизион ІА выходит только одна сборная.