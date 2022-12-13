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Послы ЕС согласовали предоставление Украине 18 млрд евро – выплаты для Венгрии приостановлены

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(2 голосов)

Дело за Европарламентом

Послы ЕС согласовали предоставление Украине 18 млрд евро – выплаты для Венгрии приостановлены

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Послы стран Европейского союза согласовали пакет помощи Украине на 18 млрд евро. Речь идет о регулярной финансовой помощи от ЕС в течение всего 2023 года. Теперь это предложение должен утвердить Европарламент.

Также согласован минимальный налог для крупных компаний в размере 15%. Об этом сообщили в представительстве Чехии в Совете ЕС. Финансирование может идти по регулярным траншам в виде кредитов на льготных условиях.

Европейский Совет также решил приостановить выплату примерно 6,3 миллиарда евро Венгрии из бюджета Евросоюза из-за нарушения принципов верховенства права в стране. Нарушения касаются государственных закупок, эффективности действий и борьбы с коррупцией. Для защиты бюджета и финансовых интересов ЕС решено приостановить выплаты. Страны-члены ЕС признали, что Венгрия приступила к корректирующим мерам по исправлению ситуации. Однако их оказалось недостаточно для устранения рисков бюджета ЕС.

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В статье: война с россией Европейский союз
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
13.12.2022 в 08:46
Должны утвердить..., может идти..., в виде кредитов... А в заголовке все звучало так оптимистино!
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