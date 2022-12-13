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СМИ: В России в Брянской области ночью раздались взрывы – вероятно, горела военная казарма

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А что случилось?

СМИ: В России в Брянской области ночью раздались взрывы – вероятно, горела военная казарма

Радио Свобода

Новина українською

Российские СМИ сообщили о взрывах в двух населенных пунктах Брянской области в ночь на 13 декабря. Власти региона пока не комментировали эту информацию. При этом российская служба "Радио Свобода" сообщила о взрывах именно в городе Клинцы Брянской области.

Местные жители сообщили об обстреле со стороны Украины. Вероятно, горела военная часть РФ. Клинцы находятся недалеко от границы с Черниговской областью Украины. По данным открытых источников, в нем дислоцируется мотострелковый полк.

Также сообщалось о взрыве в поселке Климово Брянской области, там у орков есть военный аэродром.

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В статье: война с россией
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