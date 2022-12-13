Перевалили за 95 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12.12
Плюс 500
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 95260 (+500) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2966 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5930 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 1931 (+2) ед,
- РСЗО – 404 (+7) ед,
- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4549 (+5) ед,
- специальная техника – 170 (+1).
Данные уточняются.
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