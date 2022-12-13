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Перевалили за 95 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12.12

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Перевалили за 95 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12.12

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 95260 (+500) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2966 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5930 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 1931 (+2) ед,
  • РСЗО – 404 (+7) ед,
  • средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4549 (+5) ед,
  • специальная техника – 170 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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