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К энергосистеме подключили 9-й энергоблок АЭС, который был выведен из строя из-за российских обстрелов

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РФ – страна-террорист

К энергосистеме подключили 9-й энергоблок АЭС, который был выведен из строя из-за российских обстрелов

Министерство энергетики

Новина українською

13 декабря 2022 в 1:09, после ремонта, к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) Энергоатома, который был выведен из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов. В настоящее время продолжается набор мощности.

"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны", – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним, что сейчас россиянами блокируется включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины.

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В статье: война с россией Герман Галущенко
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Источник:
facebook.com/minenergoUkraine

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