К энергосистеме подключили 9-й энергоблок АЭС, который был выведен из строя из-за российских обстрелов
РФ – страна-террорист
Министерство энергетики
13 декабря 2022 в 1:09, после ремонта, к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) Энергоатома, который был выведен из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов. В настоящее время продолжается набор мощности.
"Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны", – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Напомним, что сейчас россиянами блокируется включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины.
Популярное сейчас
- WBA назначила Усику обязательного претендента на бой
- Финалисты-неудачники. Аргентина – Хорватия. Анонс и прогноз матча полуфинала ЧМ на 13.12.2022
- Анчелотти возглавит Бразилию, Ребров национальную сборную, а Петраков – молодежку. Главные новости за 12 декабря
- В результате взрыва на аэродроме Дягилево погиб пилот стратегического бомбардировщика
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО