В Беларуси начали внезапную проверку боеготовности войск
После заявлений об "угрозах" для страны
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Во вторник, 13 декабря, по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко начата внезапная проверка боевой готовности войск РБ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.
"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".
"В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности".
Большинство аналитиков и военных убеждены, что цель "мероприятия" – оттянуть украинские силы на белорусскую границу.
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