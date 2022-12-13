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В Беларуси начали внезапную проверку боеготовности войск

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После заявлений об "угрозах" для страны

В Беларуси начали внезапную проверку боеготовности войск

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 13 декабря, по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко начата внезапная проверка боевой готовности войск РБ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.

"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина".

"В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности".

Большинство аналитиков и военных убеждены, что цель "мероприятия" – оттянуть украинские силы на белорусскую границу.

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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Источник:
t.me/modmilby

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