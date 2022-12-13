Reuters: В ЕС отправили демарш Макрону из-за заявлений президента Франции о "гарантиях для России"

Страны НАТО могут гарантировать России, что не будут поступать с ней так, как Москва поступает с Украиной, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в Берлине. Так он ответил на вопросы журналистов об идее президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.

"Мы как честные люди, политики, страны НАТО можем гарантировать России, что никто не собирается делать России то, что она делает со своими соседями", – сказал Дуда.

Ранее Макрон заявил, что союзникам по НАТО необходимо подумать, какие гарантии безопасности они могут дать России, когда Москва согласится вернуться за стол переговоров с Украиной.

Группа стран с восточного фланга Евросоюза также выразила неодобрение заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что с Россией следует говорить о "гарантиях безопасности" для нее – в дополнение к открытым заявлениям из ряда столиц на прошлой неделе. Об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает Reuters. Председательствующая в Совете ЕС Чехия помогла официально оформить этот демарш, к которому – по словам двух дипломатов – присоединились государства Балтии, Польша и Словакия, возможно, и Чехия.