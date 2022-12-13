  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Reuters: В ЕС отправили демарш Макрону из-за заявлений президента Франции о "гарантиях для России"
В тренде

Reuters: В ЕС отправили демарш Макрону из-за заявлений президента Франции о "гарантиях для России"

Общие новости
(2 голосов)

Давайте разбираться

Reuters: В ЕС отправили демарш Макрону из-за заявлений президента Франции о "гарантиях для России"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Страны НАТО могут гарантировать России, что не будут поступать с ней так, как Москва поступает с Украиной, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции в Берлине. Так он ответил на вопросы журналистов об идее президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности России.

"Мы как честные люди, политики, страны НАТО можем гарантировать России, что никто не собирается делать России то, что она делает со своими соседями", – сказал Дуда.

Ранее Макрон заявил, что союзникам по НАТО необходимо подумать, какие гарантии безопасности они могут дать России, когда Москва согласится вернуться за стол переговоров с Украиной.

Группа стран с восточного фланга Евросоюза также выразила неодобрение заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что с Россией следует говорить о "гарантиях безопасности" для нее – в дополнение к открытым заявлениям из ряда столиц на прошлой неделе. Об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает Reuters. Председательствующая в Совете ЕС Чехия помогла официально оформить этот демарш, к которому – по словам двух дипломатов – присоединились государства Балтии, Польша и Словакия, возможно, и Чехия.

Читайте такжеВ Беларуси начали внезапную проверку боеготовности войск

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Эммануэль Макрон Анджей Дуда
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде