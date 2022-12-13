  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шольц считает, что Германия может возобновить сотрудничество с РФ после завершения войны
В тренде

Шольц считает, что Германия может возобновить сотрудничество с РФ после завершения войны

Общие новости
(1 голосов)

Олаф, ты чего?

Шольц считает, что Германия может возобновить сотрудничество с РФ после завершения войны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что возобновление экономического сотрудничества с РФ возможно после завершения войны в Украине.

Он отметил, что даже после содеянного Россия останется самой большой страной на континенте. Об этом пишет издание Express, цитируя заявления Шольца, сказанные на 70-летии Восточного комитета германской экономики.

"Россия, которая закончит войну, и граждане РФ, стремящиеся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время. Только не сейчас. Пока мы усиливаем санкции. Ясно одно: имевшиеся отношения сейчас сокращаются. Путин должен оправдываться перед собственной страной и собственным народом, на чье будущее он влияет таким образом".

Читайте такжеReuters: В ЕС отправили демарш Макрону из-за заявлений президента Франции о "гарантиях для России"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Олаф Шольц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Express

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде