Шольц считает, что Германия может возобновить сотрудничество с РФ после завершения войны

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что возобновление экономического сотрудничества с РФ возможно после завершения войны в Украине.

Он отметил, что даже после содеянного Россия останется самой большой страной на континенте. Об этом пишет издание Express, цитируя заявления Шольца, сказанные на 70-летии Восточного комитета германской экономики.