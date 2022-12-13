Шольц считает, что Германия может возобновить сотрудничество с РФ после завершения войны
Олаф, ты чего?
Getty Images / Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что возобновление экономического сотрудничества с РФ возможно после завершения войны в Украине.
Он отметил, что даже после содеянного Россия останется самой большой страной на континенте. Об этом пишет издание Express, цитируя заявления Шольца, сказанные на 70-летии Восточного комитета германской экономики.
"Россия, которая закончит войну, и граждане РФ, стремящиеся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время. Только не сейчас. Пока мы усиливаем санкции. Ясно одно: имевшиеся отношения сейчас сокращаются. Путин должен оправдываться перед собственной страной и собственным народом, на чье будущее он влияет таким образом".
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