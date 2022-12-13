Заявления США и ЕС, средства и оружие от Франции и Германии. Партнеры объявляют о новой помощи Украине
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США готовятся объявить о новой помощи Украине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Напомним, в прошлую пятницу американцы объявили о выделении еще 275 млн долларов для военной поддержки Украины.
Франция также передала Украине новую партию вооружения. В частности, наши военные получили шесть самодвижущихся гаубиц TRF1. Об этом сообщает издание Ouest-France, ссылающееся на данные министерства обороны Франции. Эти гаубицы были сняты с вооружения французской армии, они производились компанией GIAT с 1984 по 1993 год.
Пресс-служба Минфина Франции сообщила, что Украина получила 100 миллионов евро кредита.
В то же время Глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман назвала виды вооружений, которые Германия поставила в Украину. Речь идет о самоходных гаубицах (24 штуки) и САУ Gepard (6-7). Об этом сообщает Die Zeit. Представитель Бундестага отметила, что лично она выступает также за отправку Украине современных танков Leopard и Marder, но в правительстве эту инициативу до сих пор не поддерживают. По словам Штрак-Циммерман, их предоставление сейчас просто необходимо и она больше "не видит причин не делать этого".
На саммите ЕС 15 декабря обсудят военную и финансовую поддержку Украины, об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что кроме неотложных потребностей Украины необходимо также предметное обсуждение того, как гарантировать устойчивость военной и финансовой поддержки от ЕС.
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