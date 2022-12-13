"Работать не буду". Вацко сообщил, сколько ему предлагали за работу на MEGOGO и почему он отказался

Известный украинский комментатор Виктор Вацко, находящийся сейчас без профильной работы, рассказал, почему он не работает на матчах ЧМ-2022. Вацко в эфире своего ютуб-канала "Вацко Live" также подтвердил, что осенью 2020-го он отказался от предложения стримингового сервиса MEGOGO.

"Почему я не получал приглашения от MEGOGO и Setanta, думаю, этот вопрос нужно адресовать точно не мне.

Об осени 2020-го. Я никогда не говорил об этом в публичной плоскости. Сейчас я думаю, что можно уже говорить. Время прошло. Это правда, у меня была встреча с представителем MEGOGO. Главное предложение от них звучало следующим образом: мы купили Лигу чемпионов, и мы предлагаем тебе работать на матчах группового этапа. Речь шла о 12 матчах. Вот такое было предложение. Я сразу сказал, что за 750 грн. за матч я точно работать не буду.

Следующий вопрос: какие деньги ты хочешь. Мой ответ был таким. Я, в принципе, не ищу кратковременного сотрудничества и мне интересно сотрудничество в долгую, например, контракт на три года. Чтобы была зарплата, чтобы все было ясно. Я так привык работать, так у нас было на канале "Футбол".

Мне сказали: окей, подумай о сумме, которую ты за это хочешь. Но за работу в шести турах группового этапа Лиги чемпионов. То есть насколько я понял, мне предлагали в первую очередь работу на групповом турнире ЛЧ. А потом... Может да, может, нет. То есть такая история. Поэтому до обсуждения каких-то цифр, кроме тех 750 грн за матч, за которые я работать точно не собирался, дело даже не дошло. Было жирное предложение от MEGOGO? Вот я ответил. Дальше судите сами.

До встречи с MEGOGO у меня была встреча с Александром Денисовым. Мы обсудили подробности потенциального сотрудничества на будущее. Подробности, а не экономику. Саша спрашивал, что я хочу, как я вижу себя. Почему казалось, что я хочу только матчи сборной комментировать, сидеть в студиях топовых проектов и комментировать, образно говоря, только "Шахтер" и "Динамо" и не комментировать команды из нижней половины таблицы. Я сказал, что у меня никогда таких требований не было. Я всегда работал на всех матчах. Мне совершенно все равно: топовый матч или нет.

В "Великом футболе", вы помните, меня не было до поры до времени. Я вернулся только потому, что произошел несчастный случай со Славой Шевчуком. Иначе я его и назвать не могу.

Во время этого разговора у нас с Сашей была договоренность: это все конфиденциально. Среди моего окружения об этой истории знал один человек: моя жена. Через несколько дней мы встретились с Денисовым. Он назвал цифру и говорит: "Чего ты скривился? Больше не могу".

Финансово я проиграл по сравнению с тем, что у меня было до ухода из канала "Футбол". Но был один немаловажный момент. Я начал серьезно развивать ютуб-канал, у меня были договоренности с моими партнерами о новых проектах. Это было до войны. Для меня было очень важно, что на канале "Футбол" лояльно относились к моей работе на ютубе, если мне нужно в командировку, в поездку. Чтобы без проблем мне давали это свободное время.

Экономически я проиграл, но получил две вещи, которые хотел: получил контракт на долгий срок и свободное время на работу над моими проектами на ютуб-канале.

Я ничего ни с кем не выторговал. Со стороны канала "Футбол" была конкретная цифра, со стороны MEGOGO никаких конкретных цифр не было, а только предложения кратковременного сотрудничества", - признался Вацко.