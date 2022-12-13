Беларускі Гаюн: Первые подразделения ВС РБ выдвинулись из пунктов постоянной дислокации

Редакция аналитического партизанского проекта Беларуси "Беларускі Гаюн" сообщила о выдвижении из пункта постоянной дислокации подразделений 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (38 одшбр, Брест).

Сообщается о движении колонны военной техники бригады на юго-восток от Бреста, по трассе Р17 к городу Малорита/агрогородку Мокраны. В составе колоны: не менее 25 БТР-80, около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом, 3 буксируемых автомобилем МЗКТ "Волат" 120-мм миномета 2Б23 "Нона-М1", 2 топливозаправщика, командно-штабная машина Р-145БМ, 2 машины связи, не менее 5 машин пограничной службы РБ, машина скорой помощи и 2 полевые кухни. Перемещения 38 одшбр подтверждают и местные власти.

Напомним, что сегодня утром МО РБ объявило о начале внезапной проверки боевой готовности ВС РБ.