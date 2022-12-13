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В Офисе Президента Украины заявили, что оружия от партнеров будут больше

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В Офисе Президента Украины заявили, что оружия от партнеров будут больше

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем новом сообщении в Telegram-канале пообещал горячую зиму для оккупантов:

"Оружия будет больше. Зима для врага будет местами холодной, а где-то адской, если он не уберется из Украины".

Отметим, что США готовятся объявить о новой помощи Украине. Также Франция и Германия передали Украине новые партии вооружения, в частности гаубицы и САУ. При этом правительства Франции и Швейцарии выделили по 100 миллионов для поддержки экономики Украины.

Читайте такжеЗаявления США и ЕС, средства и оружие от Франции и Германии. Партнеры объявляют о новой помощи Украине

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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Источник:
t.me/ermaka2022

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