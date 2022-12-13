В Офисе Президента Украины заявили, что оружия от партнеров будут больше

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем новом сообщении в Telegram-канале пообещал горячую зиму для оккупантов:

"Оружия будет больше. Зима для врага будет местами холодной, а где-то адской, если он не уберется из Украины".

Отметим, что США готовятся объявить о новой помощи Украине. Также Франция и Германия передали Украине новые партии вооружения, в частности гаубицы и САУ. При этом правительства Франции и Швейцарии выделили по 100 миллионов для поддержки экономики Украины.