В Офисе Президента Украины заявили, что оружия от партнеров будут больше
Надеемся на это
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем новом сообщении в Telegram-канале пообещал горячую зиму для оккупантов:
"Оружия будет больше. Зима для врага будет местами холодной, а где-то адской, если он не уберется из Украины".
Отметим, что США готовятся объявить о новой помощи Украине. Также Франция и Германия передали Украине новые партии вооружения, в частности гаубицы и САУ. При этом правительства Франции и Швейцарии выделили по 100 миллионов для поддержки экономики Украины.
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Источник:t.me/ermaka2022
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