Стало известно, как именно ВСУ потопили российский крейсер Москва

ВСУ 13 апреля смогли найти и достать ракетой "Нептун" флагман российского флота "Москва" благодаря плохой погоде и самоуверенности российских моряков. Об этом сообщает издание "Украинская Правда".

Ракетный крейсер "Москва" стоял в Черном море примерно в 120 км от берега. У Украины на момент вторжения России не было загоризонтных радаров, а обычный радар показывать цели на таком расстоянии не может, как отмечает источник. Орки это знали, поэтому чувствовали себя довольно безопасно.

Однако около 16 часов 13 апреля оператор комплекса "Нептун" получил очень неожиданные данные, обычный радар показывал большую цель примерно в 120 км от берега. Объектом такого размера в этом секторе Черного моря мог быть только крейсер "Москва".

Украинские ракетчики говорят, что увидеть враждебную цель помогла сама природа. Из-за того, что над морем стояли плотные тучи, сигнал от радара отражался от них к поверхности воды, а от воды назад к облакам – и в таком коридоре радар неожиданно добил до "Москвы".

Россияне были настолько уверены в своей недостижимости для украинских сил, что, вероятно, даже не активировали систему ПВО. 13 апреля российский крейсер неожиданно сам вошел в зону поражения украинских ракет. И только ВСУ это зафиксировали, как сразу выпустили два "Нептуна". УП прикрепляет фотографию этого исторического запуска ракет.

"Нептуны" должны были преодолеть расстояние до цели примерно за 6 минут, но попали ли они, никто не знал, потому что операторы "Байрактаров" отказывались вылетать для верификации попадания: над облаками они бы ничего не увидели, а под облаками их бы сбили. Стало ясно, что "Нептуны" попали в цель, когда "Москва" внезапно двинулась и пыталась спрятаться за "вышки Бойко". Также к "флагману российского флота" одновременно с разных сторон бросилось четыре корабля. Но тогда на море начался неожиданный шторм, и любые спасательные операции очень усложнились.