18 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем Золотого мяча
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18 лет назад, 13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем главной индивидуальной футбольной награды – "Золотого мяча".
Произошло данное событие, когда украинский нападающий защищал цвета "Милана". На момент награждения ему исполнилось 28 лет.
В борьбе за награду он опередил двух игроков "Барселоны" - португальца Деку и бразильца Рональдиньо. Шевченко стал третьим украинцем, завоевавший "Золотой мяч". До этого награда вручалась Олегу Блохину и Игорю Беланову.
В тот год Шевченко также привел "россонери" к победе в Серии А и стал лучшим бомбардиром сезона.
Sheva adds the prestigious Ballon d’Or to his glorious trophy cabinet ????????⚫️— AC Milan (@acmilan) December 13, 2022
Un 2004 fantastico vale, per @jksheva7, un Pallone d'Oro ????????⚫️#OnThisDay #SempreMilan pic.twitter.com/bTnu1q4AL7
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