18 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем Золотого мяча

18 лет назад, 13 декабря 2004 года Андрей Шевченко стал обладателем главной индивидуальной футбольной награды – "Золотого мяча".

Произошло данное событие, когда украинский нападающий защищал цвета "Милана". На момент награждения ему исполнилось 28 лет.

В борьбе за награду он опередил двух игроков "Барселоны" - португальца Деку и бразильца Рональдиньо. Шевченко стал третьим украинцем, завоевавший "Золотой мяч". До этого награда вручалась Олегу Блохину и Игорю Беланову.

В тот год Шевченко также привел "россонери" к победе в Серии А и стал лучшим бомбардиром сезона.

