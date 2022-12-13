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"Ближайшие недели будут решающими". Макрон рассказал о важном соглашении по ЗАЭС

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"Ближайшие недели будут решающими". Макрон рассказал о важном соглашении по ЗАЭС

Енергоатом

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Во вторник, 13 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что есть договоренность о выводе тяжелого вооружения РФ с Запорожской АЭС Украины и ведутся переговоры по урегулированию процесса. Цитирует Макрона издание Reuters.

"Нам удалось защитить Чернобыль и наша цель – защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими".

Франция проводит международную конференцию в Париже, чтобы оказать срочную помощь Украине, чтобы помочь Украине пережить морозные зимние температуры, поскольку российские войска атакуют гражданскую инфраструктуру по всей стране.

Читайте такжеReuters: В ЕС отправили демарш Макрону из-за заявлений президента Франции о "гарантиях для России"

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В статье: война с россией Эммануэль Макрон ЗАЭС Запорожская АЭС
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Источник:
reuters.com

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