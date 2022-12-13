Федерация футбола европейской страны контактировала c окружением Шевченко

Федерация футбола Польши снова рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на должность главного тренера сборной Польши.

Как сообщает журналист Canal+ Sport Томаш Цвякаля, представители федерации контактировали с окружением Шевченко по работе в национальной команде. Сейчас наставником является Чеслав Михневич, чей контракт рассчитан до конца этого года. Под его руководством "бело-красные" прошли групповой этап на ЧМ-2022, но проиграли французам (1:3) в 1/8 финала.

Источник предполагает, что Федерация будет искать кандидатов на замену Михневичу, а если преемника найти не удастся, специалист продолжит работу.

В 2016-21 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Последним его местом работы был итальянский "Дженоа", откуда он был уволен в январе 2022. После начала полномасштабного вторжения России в феврале тренер занимается волонтёрскими проектами.