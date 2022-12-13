"Мы не собираемся проигрывать войну". Глава МИД Украины – о взрывах на территории РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью французскому телеканалу TF1 Info.

"Прежде всего, мы бьем по российским позициям на оккупированных территориях Украины, и это наша первая цель. Я понимаю, что медиа всегда интересуются тем, что происходит в России – но пусть россияне сами думают, оценивают и делают выводы из того, что происходит на их территории".

"Мы ведем борьбу против врага, который гораздо сильнее нас, это правда. Но также и очень коварного врага, который при любом случае манипулирует реальностью и бьет по нам оттуда, где мы не можем его достать. Мы не собираемся проигрывать войну и дать им получить желаемое. Мы будем делать все, что не запрещено международным правом, для реализации права на самозащиту, для обороны нашей страны".