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"Мы не собираемся проигрывать войну". Глава МИД Украины – о взрывах на территории РФ

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"Мы не собираемся проигрывать войну". Глава МИД Украины – о взрывах на территории РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью французскому телеканалу TF1 Info.

"Прежде всего, мы бьем по российским позициям на оккупированных территориях Украины, и это наша первая цель. Я понимаю, что медиа всегда интересуются тем, что происходит в России – но пусть россияне сами думают, оценивают и делают выводы из того, что происходит на их территории".

"Мы ведем борьбу против врага, который гораздо сильнее нас, это правда. Но также и очень коварного врага, который при любом случае манипулирует реальностью и бьет по нам оттуда, где мы не можем его достать. Мы не собираемся проигрывать войну и дать им получить желаемое. Мы будем делать все, что не запрещено международным правом, для реализации права на самозащиту, для обороны нашей страны".

Он также подчеркнул, что Украина не рассматривает отказ от вступления в НАТО как возможный компромисс в переговорах для завершения войны, напомнив, что внеблоковый статус не спас Украину от противоправной аннексии Крыма и гибридной агрессии РФ на Донбассе.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
tf1info.fr

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