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В центре Мелитополя произошла очередная бавовна

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Местные сообщают, что есть погибший

В центре Мелитополя произошла очередная бавовна

фото из свободных источников

Новина українською

Очередной взрыв прогремел во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

Как отмечается, около 14:00 в самом центре города - в районе Шахматной школы раздался громкий взрыв.

"Сразу после этого рашисты перекрыли дороги. Местные жители сообщили об автоматных очередях и засвидетельствовали тело, накрытое черной пленкой. Ждем подробностей кто оказался 200-м", - пишет он.

Напомним, что вчера вечером из-за взрыва был поврежден мост между Мелитополем и Константиновкой. Это важное крыло логистики для российских оккупантов.

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В статье: война с россией
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