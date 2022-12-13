Британия ввела санкции против РФ и Ирана за удары по инфраструктуре Украины
Под санкции попали 12 высших командиров российских вооруженных сил
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Великобритания ввела санкции в отношении РФ за атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под ограничения также попали иранские компании и официальные лица, причастные к производству и поставке в Россию беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба правительства Соединенного Королевства во вторник, 13 декабря.
"Сообщение обнародовано в тот момент, когда Россия активизирует свою кампанию террора против Украины, нанося удары по важнейшей энергетической инфраструктуре и погружая ее население в темную и леденящую зиму", — говорится в сообщении.
Под санкции попали 12 высших командиров российских вооруженных сил, в том числе подразделений, причастных к нападениям на украинские города.
Генерал-майор Роберт Баранов, идентифицированный расследованием Bellingcat как командир подразделения, ответственного за программирование и наведение российских крылатых ракет, также оказался в санкционном списке, сообщили власти Великобритании.
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