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Рада ввела санкции против Тимощука и 55 российских спортсменов

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Анатолий попал в удивительную компанию

Рада ввела санкции против Тимощука и 55 российских спортсменов

фото из соцсетей

Новина українською

Верховная Рада приняла постановление № 8245 о применении персональных санкций к спортсменам из России и других государств, в списке - бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук.

Данное постановление опубликовано на сайте ВРУ.

В список попали спортсмены, которые "системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами Российской Федерации".

Санкции продлятся 10 лет. Они предусматривают, среди прочего, блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию Украины, лишение государственных наград Украины, других форм награждения.

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Напомним, что ранее УАФ лишила Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от отечественного футбола пожизненно.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину Тимощук не высказывал позиции по военным действиям рф и продолжает работать в стране (один из тренеров российского «зенита»).

Депутаты городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка".

Список спортсменов, попавших под санкции:

  • Художественная гимнастика: Дина Аверина, Арина Аверина, Дарья Дмитриева, Алина Кабаева, Виктория Листунова
  • Фигурное катание: Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасия Мишина, Владимир Морозов, Евгений Плющенко, Ирина Роднина, Виктория Синицына, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова
  • Бокс: Николай Валуев, Григорий Дрозд, Эдуард Кравцов, Дмитрий Пирог, Александр Поветкин
  • Шахматы: Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Сергей Шипов
  • Футбол: Роман Широков, Дмитрий Тарасов, Анатолий Тимощук
  • Биатлон: Антон Шипулин, Сергей Чепиков
  • Лыжная гонка: Александр Большунов, Александр Легков, Егор Сорин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин
  • Борьба: Роман Власов, Муса Евлоев, Александр Карелин, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеев, Заур Угуев
  • Спортивная гимнастика: Иван Куляк, Никита Нагорный, Алексей Немов, Удалислава Уразова
  • Хоккей: Александр Аксененко, Вячеслав Фетисов
  • Единоборство: Александр Емельяненко, Петр Ян, Александр шлеменко
  • Прыжки с трамплина: Ирина Авакумова
  • Конькобежный спорт: Светлана Журова
  • Плавание: Евгений Рылов
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В статье: Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург) война с россией
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