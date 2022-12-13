Рада ввела санкции против Тимощука и 55 российских спортсменов
Анатолий попал в удивительную компанию
фото из соцсетей
Верховная Рада приняла постановление № 8245 о применении персональных санкций к спортсменам из России и других государств, в списке - бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук.
Данное постановление опубликовано на сайте ВРУ.
В список попали спортсмены, которые "системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами Российской Федерации".
Санкции продлятся 10 лет. Они предусматривают, среди прочего, блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию Украины, лишение государственных наград Украины, других форм награждения.
Напомним, что ранее УАФ лишила Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от отечественного футбола пожизненно.
Отметим, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину Тимощук не высказывал позиции по военным действиям рф и продолжает работать в стране (один из тренеров российского «зенита»).
Депутаты городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка".
Список спортсменов, попавших под санкции:
- Художественная гимнастика: Дина Аверина, Арина Аверина, Дарья Дмитриева, Алина Кабаева, Виктория Листунова
- Фигурное катание: Камила Валиева, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Роман Костомаров, Анастасия Мишина, Владимир Морозов, Евгений Плющенко, Ирина Роднина, Виктория Синицына, Аделина Сотникова, Евгения Тарасова
- Бокс: Николай Валуев, Григорий Дрозд, Эдуард Кравцов, Дмитрий Пирог, Александр Поветкин
- Шахматы: Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Сергей Шипов
- Футбол: Роман Широков, Дмитрий Тарасов, Анатолий Тимощук
- Биатлон: Антон Шипулин, Сергей Чепиков
- Лыжная гонка: Александр Большунов, Александр Легков, Егор Сорин, Денис Спицов, Вероника Степанова, Алексей Червоткин
- Борьба: Роман Власов, Муса Евлоев, Александр Карелин, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Артур Таймазов, Дзамболат Тедеев, Заур Угуев
- Спортивная гимнастика: Иван Куляк, Никита Нагорный, Алексей Немов, Удалислава Уразова
- Хоккей: Александр Аксененко, Вячеслав Фетисов
- Единоборство: Александр Емельяненко, Петр Ян, Александр шлеменко
- Прыжки с трамплина: Ирина Авакумова
- Конькобежный спорт: Светлана Журова
- Плавание: Евгений Рылов
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