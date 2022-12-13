Рада ввела санкции против Тимощука и 55 российских спортсменов

Верховная Рада приняла постановление № 8245 о применении персональных санкций к спортсменам из России и других государств, в списке - бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук.

Данное постановление опубликовано на сайте ВРУ.

В список попали спортсмены, которые "системно и активно поддерживают войну против Украины, легитимизируют военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами Российской Федерации".

Санкции продлятся 10 лет. Они предусматривают, среди прочего, блокирование активов лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда на территорию Украины, лишение государственных наград Украины, других форм награждения.

Напомним, что ранее УАФ лишила Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от отечественного футбола пожизненно.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину Тимощук не высказывал позиции по военным действиям рф и продолжает работать в стране (один из тренеров российского «зенита»).

Депутаты городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка".

Список спортсменов, попавших под санкции: