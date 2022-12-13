  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зенитки и средства борьбы с дронами: Британия выделила новый пакет военной помощи Украине
В тренде

Зенитки и средства борьбы с дронами: Британия выделила новый пакет военной помощи Украине

Общие новости
(1 голосов)

Новый пакет помощи от Британии в размере 50 млн фунтов стерлингов

Зенитки и средства борьбы с дронами: Британия выделила новый пакет военной помощи Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает в Twitter министерство иностранных дел Британии.

Украинские военные получат в свое распоряжение 125 зенитных орудий и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

Читайте такжеСтраны G7 создадут межведомственную Координационную платформу доноров для восстановления Украины

"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами", - говорится в сообщении министерства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде