Зенитки и средства борьбы с дронами: Британия выделила новый пакет военной помощи Украине

Британия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает в Twitter министерство иностранных дел Британии.

Украинские военные получат в свое распоряжение 125 зенитных орудий и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

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"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами", - говорится в сообщении министерства.