В Украине запустили кампанию Light up Christmas for Ukrainians
На Рождество все желающие могут стать настоящими волшебниками
Свет победит тьму. Именно этими словами каждый день начинается и завершается день каждого украинца. Но приближение праздников позволяет нам наполниться надеждой и мечтать о великом. Это необычный год, потому и подарки должны быть необычными. Рождество – время чудес, и все желающие могут стать настоящими волшебниками.
Национальная украинская фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с Parimatch при поддержке президента Владимира Зеленского запустила кампанию Light up Christmas for Ukrainians и обращается к донорам со всего мира помочь собрать средства на генераторы для украинских больниц.
Цель сбора – 500 тыс. евро. Этого хватит для закупки генераторов для 50 больниц, а значит спасет тысячи жизней. Первый вклад в 100 тыс. евро внесла компания Parimatch Ukraine. Всего в статусе официального партнера компания уже перечислила 74 млн. грн. финансовой помощи в проекты UNITED24.
Поддержать кампанию и внести свой вклад можно на официальной платформе DonorBox.
"Мы чувствуем и ценим поддержку каждого. Мы видим значимые вещи и человеческие ценности – правду, честность, любовь, мир. Каждая помощь важна, и дает силы продолжать нашу борьбу за свободу", - говорят организаторы.
Make a miracle! Light Up Christmas for Ukraine!
Популярное сейчас
- Шевченко собирался стать президентом Динамо - источник
- Аргентина – Хорватия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Анчелотти возглавит Бразилию, Ребров национальную сборную, а Петраков – молодежку. Главные новости за 12 декабря
- В результате взрыва на аэродроме Дягилево погиб пилот стратегического бомбардировщика
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Андрей Лунин похвастался новым авто от спонсора Реала. ВИДЕО
Новости по теме
- 23:43 Украинские Страны G7 создадут межведомственную Координационную платформу доноров для восстановления Украины
- 22:35 Украинские Зеленский: Враг не отказался от тактики террора. Он готовится к новым массированным атакам
- 21:52 Украинские Мост между Мелитополем и Константиновкой поврежден. Это важное крыло логистики для российских оккупантов