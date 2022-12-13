В Украине запустили кампанию Light up Christmas for Ukrainians

Свет победит тьму. Именно этими словами каждый день начинается и завершается день каждого украинца. Но приближение праздников позволяет нам наполниться надеждой и мечтать о великом. Это необычный год, потому и подарки должны быть необычными. Рождество – время чудес, и все желающие могут стать настоящими волшебниками.

Национальная украинская фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с Parimatch при поддержке президента Владимира Зеленского запустила кампанию Light up Christmas for Ukrainians и обращается к донорам со всего мира помочь собрать средства на генераторы для украинских больниц.

Цель сбора – 500 тыс. евро. Этого хватит для закупки генераторов для 50 больниц, а значит спасет тысячи жизней. Первый вклад в 100 тыс. евро внесла компания Parimatch Ukraine. Всего в статусе официального партнера компания уже перечислила 74 млн. грн. финансовой помощи в проекты UNITED24.

Поддержать кампанию и внести свой вклад можно на официальной платформе DonorBox.

"Мы чувствуем и ценим поддержку каждого. Мы видим значимые вещи и человеческие ценности – правду, честность, любовь, мир. Каждая помощь важна, и дает силы продолжать нашу борьбу за свободу", - говорят организаторы.

Make a miracle! Light Up Christmas for Ukraine!