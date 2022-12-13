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Благотворительный фонд собирает средства на дроны-камикадзе и разыгрывает футболку с автографами игроков Шахтера

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Сбор на дроны-камикадзе для ЗСУ с ценными призами

Благотворительный фонд собирает средства на дроны-камикадзе и разыгрывает футболку с автографами игроков Шахтера

Новина українською

Украинский благотворительный фонд "Сердце рядом" объявил о сборе средств на интересную акцию "Погаси свет русне".

Сбор проводится на дроны-камикадзе украинского производства для бойцов ВСУ, которые уничтожающих врагов на Бахмутском направлении.

Сумма сбора - 160 000 грн.

Самые щедрые донатеры получат обязательные подарки:

  • За самый большой донат - футболка с автографами игроков "Шахтера".
  • Два следующих щедрых донатера смогут подписать дроны и таким образом, передать личный "привет" русне.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно заполнить гугл-форму, а также пополнить банку – это нужно для обратной связи с победителями.

Номер карты банки: 5375411204869023

Сбор осуществляется на Монобанку руководителя БФ "Сердце рядом" Ирины Крыжановской.

Фонд в обязательном порядке отчитается за сбор на странице в фейсбук и на своем ТГ-канале.

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В статье: война с россией
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