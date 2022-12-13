В Мелитополе подтверждено уничтожение руководства 58 армии РФ - сводка Генштаба ВСУ за 13 декабря

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 13 декабря.

Идут двести девяносто третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двухлетняя и Красное в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов: Грековка, Площадка и Невское Луганской области, а также Терны, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы позиций Сил обороны по танкам, минометам ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Времен Яр, Дружба, Железное Донецк.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти двадцати населенных пунктов, в частности Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 25 населенных пунктов в частности: Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Запорожской области, а также Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Милово, Херсон.

В целях восполнения потерь и доукомплектования подразделений первого армейского корпуса оккупационных войск на территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. Следовательно, в городе Горловка призыва подлежат лица мужского пола, в том числе и с отметкой "бронь" в военных билетах.

В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 ранеными.

Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения личного состава российских оккупантов.