CNN: США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину
Планы по поставкам находятся на финальной стадии
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США завершают подготовку планов по поставкам систем ПВО Patriot в Украину. О передаче могут объявить уже на этой неделе.
Об этом
По информации издания, несколько американских чиновников подтверждают, что планы по поставкам находятся на финальной стадии.
СNN отмечает, что планы еще должны быть утверждены министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем они будут отправлены на подпись президенту США Джо Байдену.
"Три чиновника сообщили, что одобрение ожидается", - отмечает издание.
При этом неясно, сколько именно установок США планируют передать Украине, но стандартная батарея Patriot включает в себя радарную установку, которая обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, энергогенерирующее оборудование, станцию управления боевыми действиями и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к стрельбе ракеты.
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