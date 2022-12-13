  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Данилов: Белорусы знают, чем для них может закончиться нападение на Украину
В тренде

Данилов: Белорусы знают, чем для них может закончиться нападение на Украину

Общие новости
(1 голосов)

В СНБО в курсе, что происходит в Беларуси

Данилов: Белорусы знают, чем для них может закончиться нападение на Украину

Фото: Getty Images

Новина українською

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что не следует ожидать нападения из Беларуси, потому что у белорусов нет желания воевать с Украиной.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Мы в курсе, что там происходит. Действительно, сегодня там были учения. Мы были проинформированы о том, что они там будут проводиться. И это для нас не является чем-то неожиданным. Мы готовы к любому развитию событий: если РФ совместно с белорусами будут совершать те или иные акты агрессии", - сказал Данилов.

Читайте такжеСекретарь СНБО ответил Меркель: Стол переговоров? Капитуляцию путина можно принять стоя

В то же время, он отметил, что у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.

"Они (белорусы) знают, чем это для них может закончиться, они видят на примере России, сколько россиян – тысячами – мы упаковываем каждую неделю, чтобы их хоронили на своей территории. Некоторых они вообще не забирают", - сказал Данилов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Алексей Данилов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде