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Кулеба: Россия может повторить попытку большого наступления в январе-феврале

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Но Украина пытается предотвратить такое развитие событий

Кулеба: Россия может повторить попытку большого наступления в январе-феврале

Getty Images

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба допустил, что российские войска могут попытаться возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года.

Об этом глава МИД Украины на брифинге 13 декабря.

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"Я думаю, что российская способность осуществлять большое наступление, возможно, будет восстановлена где-то в конце января-февраля – но это то, что они пытаются сделать и что мы пытаемся предотвратить.

То есть я не говорю, что это точно произойдет. Но в лучшем случае, учитывая мобилизацию, призыв, который они объявили, подготовку новых призывников и передвижение их тяжелых вооружений по стране – они однозначно сохраняют надежды на то, что они смогут пробить нашу оборону и продвинуться глубже в Украину", - сказал Кулеба.

Также министр заверил, что Украина делает все, чтобы сорвать эти планы. Он верит, что россиянам это не удастся.

Кулеба также сказал, что Украина старается завершить войну как можно скорее – но не известно, когда она закончится, хотя было бы чудесно, чтобы это произошло летом следующего года.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
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