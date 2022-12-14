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Россияне нанесли удар по Киеву. В области работает ПВО

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Информацию подтверждает мэр города

Россияне нанесли удар по Киеву. В области работает ПВО

Київ, ілюстраційне фото, Getty Images

Новина українською

Ранним утром среды, 14 декабря в трех центральных областях Украины – Житомирской, Киевской и Винницкой – раздался сигнал воздушной тревоги.

Вскоре появилась информация о звуках взрывов в Киеве. Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что в области работает система противовоздушной обороны.

Однако уже через несколько минут мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы были в Шевченковском районе столицы. Он не уточнил, был ли это прилет или же последствия работы ПВО. В настоящее время спасательные службы следуют на место.

В соцсетях также сообщают, что в Киевской области был слышен звук пролета дронов-камикадзе.

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В статье: Киев война с россией
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