Генштаб не видит признаков возможного нападения из Беларуси, где идут активные учения
О ситуации на северной границе
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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 14 декабря сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Аналогичное заявление сделал Пентагон. Спикер военного ведомства США Пэт Райдер заявил, что США не видят активности Беларуси у украинских границ.
Заметим, что в Беларуси продолжаются военные учения, к тому же там дислоцируется более 10 тысяч российских военных. Накануне 13 декабря самопровозглашенный президент Лукашенко объявил внезапную проверку боевой готовности. После чего СМИ сообщили о выдвижении подразделений 38-й бригады из Бреста в сторону украинской границы. Также в Брестскую область была переброшена 103 витебская бригада спецназа.
Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.
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