Киев был атакован дронами: есть поврежденные дома, известное кол-во сбитых БПЛА (обновлено)
Враг не пройдет
alerts.in.ua
По состоянию на 09:00 в Киеве общее количество сбитых дронов составляет 13 БПЛА. Воздушная тревога в столице продолжается (по состоянию на 08:35), власти просят жителей находиться в укрытиях.
Upd. В 09:13 был объявлен отбой воздушной тревоги в Киевской области.
По предварительной информации, обломки от дрона повредили два административных здания в Шевченковском районе, в селе Вишневое – частный дом. В ГСЧС сообщили, что в результате падения вражеского БПЛА люди не пострадали.
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