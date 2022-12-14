  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Киев был атакован дронами: есть поврежденные дома, известное кол-во сбитых БПЛА (обновлено)
В тренде

Киев был атакован дронами: есть поврежденные дома, известное кол-во сбитых БПЛА (обновлено)

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Враг не пройдет

Киев был атакован дронами: есть поврежденные дома, известное кол-во сбитых БПЛА (обновлено)

alerts.in.ua

Новина українською

По состоянию на 09:00 в Киеве общее количество сбитых дронов составляет 13 БПЛА. Воздушная тревога в столице продолжается (по состоянию на 08:35), власти просят жителей находиться в укрытиях.

Upd. В 09:13 был объявлен отбой воздушной тревоги в Киевской области.

Читайте такжеРоссияне нанесли удар по Киеву. В области работает ПВО

По предварительной информации, обломки от дрона повредили два административных здания в Шевченковском районе, в селе Вишневое – частный дом. В ГСЧС сообщили, что в результате падения вражеского БПЛА люди не пострадали.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Кличко война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде