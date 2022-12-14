Киев был атакован дронами: есть поврежденные дома, известное кол-во сбитых БПЛА (обновлено)

По состоянию на 09:00 в Киеве общее количество сбитых дронов составляет 13 БПЛА. Воздушная тревога в столице продолжается (по состоянию на 08:35), власти просят жителей находиться в укрытиях.

Upd. В 09:13 был объявлен отбой воздушной тревоги в Киевской области.

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По предварительной информации, обломки от дрона повредили два административных здания в Шевченковском районе, в селе Вишневое – частный дом. В ГСЧС сообщили, что в результате падения вражеского БПЛА люди не пострадали.