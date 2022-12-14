Залужный, Резников и Ермак провели беседу с советником Байдена, Милли и министром обороны США

В рамках постоянного диалога с США был проведен телефонный разговор между главой ОП Украины Андреем Ермаком, министром обороны Алексеем Резниковым, Главнокомандующим Вооруженными Силами Валерием Залужным и советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. К разговору также присоединились министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Украинская сторона проинформировала собеседников об актуальной ситуации на фронте за предпринимаемые меры для противодействия российскому агрессору. Стороны рассмотрели вопрос продления безопасности, экономической и гуманитарной поддержки Украины, отметили важность усиления защиты объектов критической инфраструктуры.

Отдельно уделили внимание путям достижения справедливого мира в Украине, который был бы основан на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе ООН, и предусматривал привлечение государства-агрессора к ответственности.

Примечательно, что Резников, Залужный и Ермак провели разговор с представителями США после сообщений о передаче Украине ПВО Patriot. Перед этими переговорами стало известно, что Администрация Джо Байдена завершает подготовку отправки в Украину систем противоракетной обороны Patriot.