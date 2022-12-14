Плюс 740 ликвидированных оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 13 декабря

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 14 декабря.

В частности, за вторник было ликвидировано еще 740 оккупантов. Таким образом, потери личного состава составляют около 96 000 человек.

Потери россиян в технике: