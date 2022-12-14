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Плюс 740 ликвидированных оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 13 декабря

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И еще 25 единиц техники

Плюс 740 ликвидированных оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 13 декабря

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 14 декабря.

В частности, за вторник было ликвидировано еще 740 оккупантов. Таким образом, потери личного состава составляют около 96 000 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2970 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 5937 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 1931 (+0) ед,
  • РСЗО - 404 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0),
  • крылатые ракеты – 592 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4562 (+13) ед,
  • специальная техника – 171 (+1).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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