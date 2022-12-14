Известно, сколько ракет и дронов РФ выпустила за 1,5 месяца. Также названо кол-во завербованных вагнеровцев

Россия выпустила более тысячи ракет и дронов за полтора месяца, чтобы разрушить украинскую энергосистему. Но это не смогло погрузить Украину в блэкаут. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире национального телемарафона.

"Восемь ракетных ударов, более тысячи ракет и дронов за полтора месяца не смогли разрушить нашу энергосистему, но главное — не смогли разрушить стойкость украинцев. Украинцы очень быстро и с высокой интенсивностью адаптируются и мобилизуются, поэтому нас россиянам не сломать, мы точно пройдем эту зиму".

Российские оккупанты уже завербовали в частную военную компанию "Вагнера" ​​23 тысячи заключенных. Их используют при штурме как "пушечное мясо". В Центре национального сопротивления объяснили, что гибель заключенных не вызывает резонанса в российском обществе. Кроме того, потери не деморализуют и саму ЧВК, поскольку квалифицированный личный состав и руководство не участвуют в штурме.

"Фактически враг обменивает жизнь дешевых бойцов на жизнь украинцев. Из заключенных формируют штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которой командиры групп наблюдают за действиями "подчиненных".

Отмечается, что украинское подполье предоставляет данные размещения "вагнеровцев" на временно оккупированных территориях Украины. Это позволяет наносить удары по российским пунктам управления.