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За минувшие сутки россияне совершили почти полсотни ударов по Херсонщине, один человек погиб

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Информация о вражеских обстрелах за минувшие сутки 13 декабря

За минувшие сутки россияне совершили почти полсотни ударов по Херсонщине, один человек погиб

Херсонська ОДА

Новина українською

российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины за 13 декабря. По области били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов, как сообщает глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома.

К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Российские оккупанты убили 1 человека, еще 1 житель области получил ранения.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки, 13 декабря, удары потерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Мыловое Херсонской области и Херсон.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/khersonskaODA

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