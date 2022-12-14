За минувшие сутки россияне совершили почти полсотни ударов по Херсонщине, один человек погиб

российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины за 13 декабря. По области били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов, как сообщает глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома.

К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Российские оккупанты убили 1 человека, еще 1 житель области получил ранения.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки, 13 декабря, удары потерпели более 20 населенных пунктов. В частности, Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Мыловое Херсонской области и Херсон.