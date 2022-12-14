Прилетов нет. В двух областях Украины подтверждена успешная работа ПВО во время утренних тревог

Утро в столице и Киевской области началось с атаки РФ дронами-шахедами. Большинство беспилотников сбиты силами ПВО в области. Воздушная тревога в Киевской области длилась более трех часов. В регионе прилетов нет. Это последствия успешной работы ПВО, как сообщает глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В настоящее время службы приступили к выявлению мест падения сбитых шахедов. Есть один поврежденный обломками дрона частный дом. К счастью, без пострадавших.

Также Секретарь Запорожского городского совета подтвердил успешную работу ПВО во время утренней воздушной тревоги, которая в регионе длилась около часа (10:02-10:53).