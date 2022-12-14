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Прилетов нет. В двух областях Украины подтверждена успешная работа ПВО во время утренних тревог

Общие новости
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Россия продолжает энерготеррор страны

Прилетов нет. В двух областях Украины подтверждена успешная работа ПВО во время утренних тревог

Резниченко Телеграм-канал

Новина українською

Утро в столице и Киевской области началось с атаки РФ дронами-шахедами. Большинство беспилотников сбиты силами ПВО в области. Воздушная тревога в Киевской области длилась более трех часов. В регионе прилетов нет. Это последствия успешной работы ПВО, как сообщает глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В настоящее время службы приступили к выявлению мест падения сбитых шахедов. Есть один поврежденный обломками дрона частный дом. К счастью, без пострадавших.

Также Секретарь Запорожского городского совета подтвердил успешную работу ПВО во время утренней воздушной тревоги, которая в регионе длилась около часа (10:02-10:53).

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В статье: война с россией Анатолий Куртев
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Источник:
t.me/OleksiyKuleba

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