Защитник Азовстали Михаил Дианов успешно перенес операцию, Шахтер покрыл все расходы
Респект "горнякам", здоровья нашему воину
Шахтар
Защитнику "Азовстали" Михаилу Дианову, освобожденному из российского плена, провели операцию в Соединенных Штатах Америки. 13 декабря Дианову прооперировали правое плечо в Сент-Луисе.
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Операция была сложной, но прошла успешно. По заявлениям медиков, после курса реабилитации его рука будет полноценно функционировать.
Напомним, Михаил Дианов вернулся в Украину с серьезными травмами руки, в частности, в ней не хватало 4 см кости. Морской пехотинец получил пулевое ранение в марте этого года, защищая Мариуполь. ФК "Шахтер" организовал и покрыл все расходы по лечению воина в США.
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