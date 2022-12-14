Защитник Азовстали Михаил Дианов успешно перенес операцию, Шахтер покрыл все расходы

Защитнику "Азовстали" Михаилу Дианову, освобожденному из российского плена, провели операцию в Соединенных Штатах Америки. 13 декабря Дианову прооперировали правое плечо в Сент-Луисе.

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Операция была сложной, но прошла успешно. По заявлениям медиков, после курса реабилитации его рука будет полноценно функционировать.

Напомним, Михаил Дианов вернулся в Украину с серьезными травмами руки, в частности, в ней не хватало 4 см кости. Морской пехотинец получил пулевое ранение в марте этого года, защищая Мариуполь. ФК "Шахтер" организовал и покрыл все расходы по лечению воина в США.