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Более полусотни воинов ВСУ, участвовавших в обороне города Бахмут, вернулись домой из плена

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#нашівдома

Более полусотни воинов ВСУ, участвовавших в обороне города Бахмут, вернулись домой из плена

Ермак Телеграм-канал

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Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил об очередном обмене пленными:

"Продолжаем возвращать своих. 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлениях, в частности, участвовали в обороне города Бахмут, едут домой. Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои. Удалось также освободить гражданина США, который помогал нашим людям – Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших".

"Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще немало работы. Работаем".

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