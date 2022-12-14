Россияне обстреляли Херсонскую ОВА из РСЗО

14 декабря российские оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА, повреждены два этажа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА – повреждены два этажа. По предварительной информации, пострадавших нет. Выстоим! Херсон несокрушимый".

Также утром в Херсоне в результате обстрела загорелось складское помещение. За минувшие сутки россияне нанесли почти полсотни ударов по Херсонщине, один человек погиб.