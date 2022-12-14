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Россияне обстреляли Херсонскую ОВА из РСЗО

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Россияне обстреляли Херсонскую ОВА из РСЗО

Тимошенко Телеграм-канал

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14 декабря российские оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА, повреждены два этажа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА – повреждены два этажа. По предварительной информации, пострадавших нет. Выстоим! Херсон несокрушимый".

Также утром в Херсоне в результате обстрела загорелось складское помещение. За минувшие сутки россияне нанесли почти полсотни ударов по Херсонщине, один человек погиб.

Читайте такжеЗа минувшие сутки россияне совершили почти полсотни ударов по Херсонщине, один человек погиб

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В статье: война с россией Кирилл Тимошенко
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Источник:
t.me/tymoshenko_kyrylo

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