Россияне обстреляли Херсонскую ОВА из РСЗО
Нелюди
Тимошенко Телеграм-канал
14 декабря российские оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА, повреждены два этажа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА – повреждены два этажа. По предварительной информации, пострадавших нет. Выстоим! Херсон несокрушимый".
Также утром в Херсоне в результате обстрела загорелось складское помещение. За минувшие сутки россияне нанесли почти полсотни ударов по Херсонщине, один человек погиб.
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