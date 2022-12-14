В Воздушных силах объяснили, почему россияне совершают атаки с помощью дронов ночью

Оккупанты пытаются атаковать украинские объекты в темное время суток, потому что это позволяет запутать украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Сегодня утром, 14 декабря, дроны-камикадзе летели с восточного направления, с побережья Азовского моря. Это уже третья атака дронов-камикадзе оттуда.