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В Воздушных силах объяснили, почему россияне совершают атаки с помощью дронов ночью

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Все достаточно просто

В Воздушных силах объяснили, почему россияне совершают атаки с помощью дронов ночью

фото из свободных источников

Новина українською

Оккупанты пытаются атаковать украинские объекты в темное время суток, потому что это позволяет запутать украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Сегодня утром, 14 декабря, дроны-камикадзе летели с восточного направления, с побережья Азовского моря. Это уже третья атака дронов-камикадзе оттуда.

"Это условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить теми средствами, которые их сбивают, это и стрелковое оружие, и зенитные орудия. Поэтому именно радиолокационные средства обнаруживают эти БПЛА, а уже зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства их сбивают".

"Используя русла рек, противник разведывает наши слабые и сильные места. Это все враг обнаруживает и делает разведку накануне нанесения ударов, таким образом, он пытается избежать попадания нашей ПВО".

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В статье: война с россией Shahed-136 Юрий Игнат
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