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Украина получила полмиллиарда евро макрофин-помощи от ЕС, две страны выделили средства для прохождения зимы

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Украина получила полмиллиарда евро макрофин-помощи от ЕС, две страны выделили средства для прохождения зимы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 14 декабря, Украина получила последний транш в рамках исключительной восьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС (МФД) в размере 500 млн. евро. Общее финансирование по данной программе составляет 5 млрд. евро. С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 7,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Украина будет получать помощь от европейских государств. Уже есть решение о ряде новых пакетов поддержки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Франция передаст Украине оборудование на 415 миллионов евро, которое поможет в восстановлении энергосектора. Германия дополнительно выделит Украине 50 млн. евро для прохождения зимы. Пакет помощи будет включать трансформаторы и генераторы.

Так, около 50% украинской энергетической инфраструктуры пострадали из-за российских атак.

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В статье: война с россией ЕС Европейский союз
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Источник:
mof.gov.ua

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