Жан-Клод Ван Дамм встретился с военными ВСУ и прокричал Слава Украине
Героям Слава, Жан-Клод
Фото из свободных источников
Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными в Закарпатской области. Он дважды в окружении защитников прокричал "Слава Украине", на что в ответ услышал "Героям слава!"
Стоит отметить, что Ван Дамм уже не в первый раз приезжает в Украину. Как известно, более 11 лет Жан-Клод Ван Дамм встречается с украинкой Аленой Кавериной. Раньше актер неоднократно приезжал к любимой в гости. Кроме того, он снимался в Украине в сериале от Netflix "Последний наемник" (The Last Mercenary) в 2020 году.
Совсем недавно он был замечен в частной клинике в Запорожье. Больше подробностей не сообщалось.
Впрочем, не секрет, что Жан-Клод Ван Дамм тесно дружит с путиным и находится в хороших отношениях с кадыровым. Какие у них сейчас отношения – неизвестно.
Популярное сейчас
- Марокко – реинкарнация Интера и Греции. Сила Франции – ее же слабость. Анонс к 1/2 ЧМ
- Сборная ООН и ее голова авокадо. Марокко ищет африканский требл
- Киев был атакован дронами: есть поврежденные дома, известное кол-во сбитых БПЛА (обновлено)
- ВИДЕО, как украинский экипаж не оставил шансов оккупантам в танковой дуэли
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО