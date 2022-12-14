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Жан-Клод Ван Дамм встретился с военными ВСУ и прокричал Слава Украине

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Героям Слава, Жан-Клод

Жан-Клод Ван Дамм встретился с военными ВСУ и прокричал Слава Украине

Фото из свободных источников

Новина українською

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными в Закарпатской области. Он дважды в окружении защитников прокричал "Слава Украине", на что в ответ услышал "Героям слава!"

Стоит отметить, что Ван Дамм уже не в первый раз приезжает в Украину. Как известно, более 11 лет Жан-Клод Ван Дамм встречается с украинкой Аленой Кавериной. Раньше актер неоднократно приезжал к любимой в гости. Кроме того, он снимался в Украине в сериале от Netflix "Последний наемник" (The Last Mercenary) в 2020 году.

Совсем недавно он был замечен в частной клинике в Запорожье. Больше подробностей не сообщалось.

Впрочем, не секрет, что Жан-Клод Ван Дамм тесно дружит с путиным и находится в хороших отношениях с кадыровым. Какие у них сейчас отношения – неизвестно.

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В статье: война с россией ВСУ
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