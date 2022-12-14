В Кремле заявили, что "праздничное перемирие" не стоит в повестке дня
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков
фото из свободных источников
Кремль заявляет, что не получал от Киева никаких предложений по прекращению боевых действий в Украине на время предстоящих праздников, и прекращение огня не стоит в повестке Москвы.
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, и ни одна тема такого рода не стоит в повестке дня", – сказал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остановит ли Россия военные действия на Новый год или Рождество.
Песков также сказал, что "первоочередная задача – защитить людей в "ЛНР" и "ДНР".
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aleks68
14.12.2022 в 16:34
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