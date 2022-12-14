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В Кремле заявили, что "праздничное перемирие" не стоит в повестке дня

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Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков

В Кремле заявили, что "праздничное перемирие" не стоит в повестке дня

фото из свободных источников

Новина українською

Кремль заявляет, что не получал от Киева никаких предложений по прекращению боевых действий в Украине на время предстоящих праздников, и прекращение огня не стоит в повестке Москвы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, и ни одна тема такого рода не стоит в повестке дня", – сказал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остановит ли Россия военные действия на Новый год или Рождество.

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Песков также сказал, что "первоочередная задача – защитить людей в "ЛНР" и "ДНР".

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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aleks68
14.12.2022 в 16:34
надо быть полным идиотом чтобы заключать любое перемирие с лаптями.сколько было этих "перемирий"на донбассе с 2014 года?и чем всё заканчивалось?верить гнилой паРАШЕ нельзя.эти ..... понимают только язык силы.
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