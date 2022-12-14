В Кремле заявили, что "праздничное перемирие" не стоит в повестке дня

Кремль заявляет, что не получал от Киева никаких предложений по прекращению боевых действий в Украине на время предстоящих праздников, и прекращение огня не стоит в повестке Москвы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, и ни одна тема такого рода не стоит в повестке дня", – сказал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остановит ли Россия военные действия на Новый год или Рождество.

Песков также сказал, что "первоочередная задача – защитить людей в "ЛНР" и "ДНР".