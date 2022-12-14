  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. The New York Times: Мелитополь, вероятно, станет следующим фронтом войны
В тренде

The New York Times: Мелитополь, вероятно, станет следующим фронтом войны

Общие новости
(1 голосов)

Так считают западные эксперты

The New York Times: Мелитополь, вероятно, станет следующим фронтом войны

Agence France-Presse — Getty Images

Новина українською

Освобождение временно оккупированного Мелитополя Запорожской области может быть "следующим важным этапом" деоккупации юга Украины.

Об этом пишет The New York Times.

"Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него накануне того, что, как ожидается, станет следующим важным этапом войны – украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины", - пишет издание.

Издание отмечает, что ВСУ используют, в частности, высокоточные ракетные удары большой дальности и диверсионные мероприятия, чтобы взять под контроль стратегически важный город, расположенный на перекрестке двух автомагистралей и железнодорожной линии, соединяющей Россию с оккупированным Крымом и другими захваченными территориями на юге Украины.

Читайте такжеВ Мелитополе подтверждено уничтожение руководства 58 армии РФ - сводка Генштаба ВСУ за 13 декабря

NYT сообщает, что Мелитополь является ключевым узлом, и восстановление контроля над ним может помочь украинским защитникам вернуть под свой контроль не только всю Запорожскую область, но и остальную часть соседней Херсонской области. Это потенциально может даже открыть путь для вытеснения российских войск обратно в оккупированный Крым.

Напомним, что 10-11 декабря нанесены удары по трем объектам Мелитополя и Мелитопольского района.

Мэр города Иван Федоров сообщил, что был уничтожен российский блокпост и радиолокационная станция. Кроме того, нанесены удары по гостинично-ресторанному комплексу в окрестностях Мелитополя, где постоянно проживало аналитическое подразделение российской ФСБ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде