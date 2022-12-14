Вирт - про запасных: Кто будет рассказывать, что он должен играть, меня это не интересует. Я отвечаю за результат

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт высказался относительно обоймы запасных игроков команды.

"Я больше не буду возвращаться к этому вопросу. Есть команда, есть футболисты, сидящие на замене. Вторые должны выходить на замену и усиливать игру. Ваши недовольства вы мне не показывайте, это касается всех.

Начинается второй тайм, у нас травмируется футболист, а на замене сидит один человек. Где все футболисты? В туалете были? У вас раньше не было времени сходить в туалет, обязательно тогда нужно было, когда человек травмировался?

Приезжаем на стадион, все переоделись, все вышли на разминку, все размялись, все зашли в раздевалку, все сменили форму и в тепле сидим. Когда надо – встали и пошли разминаться. А у нас перед игрой на разминку вышли только Коля и Поворознюк. Им больше всего нужно, они больше всего хотят?

У нас человек ломается, а футболистов нет, некого выпускать. Это последнее китайское предупреждение. А нет, так туда – на трибуны. Кому-то что-то не нравится – к президенту. Разорвали контракт и на этом все закончили.

Я отвечаю за результат. Кто будет рассказывать, что он должен играть, меня это не интересует. Я перед президентом отвечу за результат", - сказал Вирт.