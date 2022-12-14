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В Херсоне и Балаклее россияне устроили пыточные камеры для детей, — омбудсмен

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Один мальчик там находился 90 дней, его выводили на расстрел

В Херсоне и Балаклее россияне устроили пыточные камеры для детей, — омбудсмен

СБУ

Новина українською

В деоккупированном Херсоне украинские военные и полицейские наткнулись на пыточные камеры, в которых российские военные удерживали детей.

Об этом сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в докладе о соблюдении прав пострадавших в результате российской агрессии против Украины.

В частности Лубинец сообщил, что пыточные камеры были обнаружены в Балаклее (Харьковская область) и деоккупированном Херсоне.

"Я думал дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня. Но я в Балаклее увидел два застенка. Один мальчик там находился 90 дней, его выводили на расстрел", — сказал уполномоченный ВР по правам человека.

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Он также сообщил, что украинские военные обнаружили десять пыточных в освобожденном от оккупантов Херсоне. В одной из камер российские военные держали детей.

По словам Лубинца, маленьким украинцам давали воду через день, не кормили и рассказывали, что родители от них отказались.

В целом в Херсонской области российские военные убили как минимум 200 человек (их тела уже обнаружили). По предварительным подсчетом 154 человека подверглись сексуальному насилию. Кроме того, более 30 экс-пленников оккупантов пожаловались на то, что их пытали с применением электричества.

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В статье: война с россией
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