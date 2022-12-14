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Европарламент наградил украинцев премией Сахарова

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На вручении награды выступил президент Зеленский

Европарламент наградил украинцев премией Сахарова

europarl.europa.eu

Новина українською

Европарламент наградил украинцев и президента Украины Владимира Зеленского премией имени Сахарова. Во время своей речи лидер страны напомнил о преступлениях России в Мариуполе и призвал почтить память всех погибших.

"Премию получает храбрый украинский народ, представленный президентом страны, избранными лидерами и гражданским обществом", - заявили во время трансляции.

От имени украинского народа премию получили парамедик Юлия Паевская, руководитель Центра общественных свобод Александра Матвийчук, городской голова Мелитополя Иван Федоров, бойцы ГСЧС и представители движения сопротивления Желтая лента.

На вручении награды выступила глава Европарламента Роберта Мецола: "Борются за ценности, защищают демократию, свободу и верховенство права, рискуют своей жизнью. Никто больше Украины не заслуживает премии, приветствия храброму народу Украины."

Также Мецола передала слово президенту Зеленскому.

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"Возможно, только после окончания этой войны, когда мы освободим всю нашу землю и сможем обнаружить все могилы жертв российского террора, мы сможем сказать, сколько жизней унесла тирания на этот раз", - заявил глава государства во время речи.

Президент призвал мир действовать, не дожидаясь войны, и привлекать к ответственности всех, кто ее развязал. По словам президента, самая эффективная защита свободы и прав человека состоит в недопущении повторения агрессии.

Освобожденная из плена Юлия Паевская прокомментировала вручение награды: "Каждый из наших военнопленных, прошедших зверства россиян или до сих пор находящихся во вражеских тюрьмах, защитников, волонтеров заслуживает уважения и отличия. Мы творим историю. Для меня большая честь быть ее частью и ответственность принять премию от имени всего народа.Эта награда для украинцев означает поддержку всего цивилизованного мира нашей борьбы за свободу и независимость своего государства."

Отметим, что премия Сахарова, ежегодная награда Европарламента, вручается за:

  • защита прав человека и его основных свобод;
  • развитие демократии и отстаивание верховенства права;
  • уважение к международному законодательству;
  • защита прав меньшинств.

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В статье: война с россией
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Источник:
europarl.europa.eu

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