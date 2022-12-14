На следующей неделе в CAS начнется рассмотрение дела Шахтера против ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) начнет рассмотрение иска донецкого "Шахтера" против ФИФА из-за решения футбольного органа после начала полномасштабной войны разрешить футболистам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты с украинскими клубами.

По информации The Athletic, "Шахтер" утверждает, что ФИФА нарушает законодательство Украины, Швейцарии и Европейского союза о конкуренции. По этой причине клуб подал иск в CAS на 50 млн. евро. На следующей неделе его будет рассматривать суд.

Перед началом полномасштабной войны у "Шахтера" было 14 иностранных футболистов, которых клуб рассчитывал продать, чтобы вернуть средства для покрытия ущерба, а также оказания гуманитарной помощи.

"Шахтер" ожидал, что сможет договориться о трансферах игроков и вел активные переговоры по нескольким продажам. Речь, в частности, о переходе Манора Соломона в "Фулхэм", но переговоры провалились после решения ФИФА.

Теперь "Шахтеру" необходимо покрыть 40 млн евро прямого ущерба и 50 млн евро в целом. В своей апелляции к CAS "Шахтер" требует отменить решение ФИФА, обязать возместить клубу ущерб, а также покрыть ФИФА все расходы, связанные с арбитражным разбирательством в дополнение к судебным расходам "Шахтера".

К донецкому клубу также выдвигают претензии по поводу сроков платежей за игроков, которых они покупали до начала полномасштабной войны. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин сообщил, что они должны клубам около 37 млн евро, но требуют "репараций" от ФИФА, чтобы покрыть убытки.

"Клубы начнут требовать все наши долги, и я не знаю, как вернуть их, если у меня нет возможности продавать игроков. Это самая большая проблема. У меня есть проблема с одним клубом, и я думаю, что придут другие. Мы все еще открыты для встречи с ФИФА, обсуждения всех проблем и поиска путей вперед. Мы предлагаем создать фонд возмещения для украинских клубов, пострадавших от приостановки контрактов. Потерь очень много, не только у "Шахтера", но и у других клубов с такой же историей", – говорит функционер.

Однако, по словам Палкина, ФИФА "не видит нас даже в микроскопе. Мы пытались постучаться в дверь ФИФА много раз, но в ответ была полная тишина".

На суде команда юристов "Шахтера" будет утверждать, что решение ФИФА о разрешении иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать свои соглашения было принято без консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, такими как украинские клубы или Украинская ассоциация футбола. Кроме того, юристы "Шахтера" будут утверждать, что по украинскому и швейцарскому законодательству нет правовых оснований для приостановки трудовых контрактов, а также заявлять, что ФИФА не должна вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не является. Они будут также ссылаться на возможное нарушение законодательства ЕС о конкуренции, утверждая, что решения ФИФА повлияли на доступ украинских клубов к европейскому трансферному рынку.