"Силы обороны готовятся к разным сценариям". Залужный пообщался с Верховным главнокомандующим НАТО
Стороны обменялись оценками стратегической обстановки
Фото: facebook.com/CinCAFU / Автор невідомий
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что беседовал с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
"Обменялись оценками стратегической обстановки. Обсудили наши потребности в вооружении и технике.
Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", - написал Залужный в телеграм.
Ранее мы сообщали, что Залужный, Резников и Ермак
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