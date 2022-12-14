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"Силы обороны готовятся к разным сценариям". Залужный пообщался с Верховным главнокомандующим НАТО

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Стороны обменялись оценками стратегической обстановки

"Силы обороны готовятся к разным сценариям". Залужный пообщался с Верховным главнокомандующим НАТО

Фото: facebook.com/CinCAFU / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что беседовал с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

"Обменялись оценками стратегической обстановки. Обсудили наши потребности в вооружении и технике.

Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", - написал Залужный в телеграм.

Ранее мы сообщали, что Залужный, Резников и Ермак провели беседу с советником Байдена, Милли и министром обороны США.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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