"Силы обороны готовятся к разным сценариям". Залужный пообщался с Верховным главнокомандующим НАТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что беседовал с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

"Обменялись оценками стратегической обстановки. Обсудили наши потребности в вооружении и технике. Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", - написал Залужный в телеграм.